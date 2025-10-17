Siracusa, bloccato in via Santi Amato col crack: segnalati in Prefettura

Agenti delle Volanti, in servizio di controllo del territorio in via Santi Amato, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 48 anni che, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di crack per uso personale. Nella circostanza, lo stesso è stato sottoposto all’immediato ritiro della patente di guida per la durata di trenta giorni, come previsto dalla normativa di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. Infine, il veicolo sul quale l’uomo viaggiava è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché sprovvisto di copertura assicurativa. Inoltre, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Avola e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato, nella serata di ieri, un servizio straordinario di controllo del territorio ad Avola ed hanno identificato 106 persone e controllato 47 veicoli.