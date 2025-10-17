Inaugurato a Soho negli Stati Uniti il primo Flagship Store Fiasconaro

Il 16 ottobre segna un momento significativo per l'eccellenza italiana a New York: Fiasconaro, la prestigiosa casa di pasticceria artigianale siciliana fondata a Castelbuono nel 1953, ha inaugurato ufficialmente il suo primo flagship store negli Stati Uniti al 422 West Broadway nel cuore di SoHo.

Un percorso imprenditoriale che ha portato tre generazioni da un borgo medievale nelle Madonie a 65 paesi nel mondo. Il loro panettone ha viaggiato nello spazio con la NASA, è stato servito alla Casa Bianca e offerto in dono a tre Pontefici. La collaborazione con Dolce&Gabbana ha trasformato il packaging in oggetto da collezione. Oggi Fiasconaro rappresenta l'eccellenza del Made in Italy sulla scena internazionale, e l'inaugurazione durante la Columbus Week conferisce ulteriore valore simbolico alla celebrazione del patrimonio italiano in America.

La cerimonia di apertura, guidata dal Console Generale d'Italia Fabrizio Di Michele alle 17:00, ha riunito una platea di rilievo. Il Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro, insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente Mattarella nel 2020, è giunto dalla Sicilia con i fratelli Fausto e Martino, insieme alla terza generazione rappresentata da Agata e Mario Fiasconaro, per condividere personalmente con New York i 70 anni di storia aziendale.

Tra gli ospiti illustri figurava l'astronauta italiano Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea, la cui presenza assumeva particolare significato considerando che il panettone Fiasconaro aveva già raggiunto lo spazio nel 2007 con l'astronauta Paolo Nespoli a bordo dello Space Shuttle Discovery della NASA, diventando probabilmente l'unico prodotto di pasticceria artigianale ad aver raggiunto le stelle.

NELLA FOTO: Fausto e Nicola Fiasconaro con Luca Parmitano_(Ph_Alice Capri_ok)