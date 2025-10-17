ou
Si costituisce ai carabinieri di Villagrazia a Palermo la figlia di Totò Riina

CronacaPalermo

Si è consegnata alla stazione dei carabinieri di Villagrazia, a Palermo, Maria Concetta Riina, la figlia del boss di Cosa nostra Totò, accusata di estorsione aggravata nell'ambito di una indagine della Dda di Firenze.
Ieri sera la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso, presentato dal suo legale, contro la decisione del tribunale del Riesame di disporre il carcere per la Riina. La misura cautelare, chiesta dai pm e inizialmente negata dal gip, era dunque diventata esecutiva.
L'inchiesta riguarda richieste di denaro, seguite da minacce di ritorsioni, avanzata dalla donna e dal marito, che è già detenuto per una truffa, a due imprenditori toscani.

