Porto di Gioia Tauro, il Commissario: "Chiudere l'anno sopra 4 milioni di teu"

Corpo mummificato di anziano trovato in casa a Pedara

CronacaCatania

Il corpo mummificato di un 87enne, di cui non si avevano notizie da anni, è stato trovato nella sua abitazione di Pedara, nel Catanese.
Il ritrovamento è stato fatto per l'intervento dell'amministratore della palazzina di tre piani in cui l'uomo viveva a cui doveva essere notificato un documento e che ha contattato il fratello dell'87enne.
Ma tra i due fratelli i rapporti si erano interrotti da anni per problemi familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedara e della compagnia di Acireale e i vigili del fuoco.

