Porto di Gioia Tauro, il Commissario: "Chiudere l'anno sopra 4 milioni di teu"

Il delitto di Paolo a Palermo, due persone interrogate

CronacaPalermo

Poseguono le indagini per risalire chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che, sabato notte, ha ucciso il 21enne Paolo Taormina in piazza Spinuzza a Palermo.
I carabinieri stanno sentendo diversi giovani dello stesso quartiere.
Sono in corso anche delle perquisizioni. Come accertato dalle indagini Maranzano è arrivato dallo Zen in via Spinuzza con 3 amici. Alcuni avrebbero partecipato alla rissa che ha preceduto l'omicidio. Uno, in particolare, ha schiaffeggiato uno dei clienti che è scappato, nascondendosi dietro le macchine parcheggiate nella stradina di fronte al Teatro Massimo. A casa di uno degli amici dell'assassino, che ha poi confessato, i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Piazza Verdi hanno trovato le collane che Maranzano indossava al pub.

