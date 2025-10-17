Minardo (FI) elogia i carabinieri di Modica per il blitz antidroga. Ma servono più uomini

"Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento ai Carabinieri della Compagnia di Modica e al loro Comandante, Maggiore Francesco Zangla, per la brillante operazione che ha portato allo smantellamento di alcune piazze di spaccio nel Ragusano", lo dichiara il parlamentare modicano di Forza Italia, Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. "Si tratta di un risultato importante – prosegue Minardo – che conferma l’efficacia e la dedizione con cui le nostre forze dell’ordine operano quotidianamente per la sicurezza dei cittadini e per la tutela della legalità. A tutti i militari impegnati va il mio plauso e la gratitudine delle istituzioni". L’operazione ha portato all’arresto di tredici persone e al sequestro di droga, armi ed esplosivi. Dovuto l'elogio ai militari della Compagnia di Modica, specie se si considera che questi risultati vengono conseguiti malgrado l'organico dei carabinieri avrebbe bisogno di essere aumentato per garantire sempre maggiore sicurezza ad un territorio molto vasto, comprendente i comuni di Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo, con le criticità, tra l'altro, del fenomeno degli sbarchi di immigrati sul litorale pozzallese. Ed è anche necessario ricordare che l'infelice decisione della soppressione del Tribunale di Modica ha cancellato un importante presidio di legalità, facendo percepire una presenza dello Stato a "mezzo servizio" in un comprensorio che, ancora oggi, a distanza di 12 anni dalla riforma della geografia giudiziaria, sta lottando, insieme ad altri Tribunali cosìddetti "minori", per la riapertura degli uffici giudiziari soppressi. E, tutto questo, malgrado lo scarso impegno da parte dei rappresentanti politici che, a Roma, ricoprono importanti cariche istituzionali.

Giusto, dunque, lodare i risultati delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata, ma si faccia qualcosa per rendere queste operazioni più frequenti, anche grazie ad una maggiore presenza di legalità nel territorio.