Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra, Meloni: 'E' seria e si concentra su 4 priorità, vale 18,7 miliardi'

Il consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2026. La riunione a palazzo Chigi per dare il via libera alla legge di bilancio è durata più di un'ora.

"E' una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra ringraziando "la maggioranza per la compattezza" e per aver lavorato "guardando al risultato".

"Una manovra che considero molto seria, equilibrata, che va letta nel solco delle precedenti e vale 18,7 miliardi di euro, quindi è più leggera delle precedenti. Ma e Pesa anche la situazione complessa", ha spiegato.

"Dedichiamo alla famiglia circa 1,6 miliardi di euro in più", ha aggiunto la premier sottolineando che "aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici" e "escludiamo dal calcolo Isee la prima casa con il limite del valore catastale". "Abbiamo sempre detto che la prima casa è sacra e in qualche maniera cerchiamo di applicare questo principio".

Con le risorse stanziate per la sanità, "vogliamo rafforzare in generale il comparto sanitario, in particolare assumere circa 6.300 infermieri e ulteriori mille medici, e aumentare le buste paga degli infermieri, con un aumento stimato nel 2026 di 1.630, per i medici di circa 3.000 euro, e anche del personale sanitario del comparto".

"Interveniamo sull'irpef, ci concentriamo sul ceto medio" con una misura che pesa "circa 2,8 miliardi di euro", mettiamo 1,9 miliardi sui salari, tagliamo dal 5 all'1% la tassazione dei premi di produttività, elevando la soglia dei premi soggetti all'aliquota sostitutiva da 3mila a 5mila euro, detassando le componenti del salario dei turni notturni e festivi".

Sul lavoro povero si interviene "stimolando i rinnovi contrattuali per i redditi fino 28mila euro" ed è previsto che "sulla parte di incremento si applichi l'aliquota del 5% sia per i rinnovi 2026 ma anche per il 2025".