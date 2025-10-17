Armi e anche 4 granate in casa, 77enne arrestato a Tropea

I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi e munizioni, un 77enne di Zungri, titolare di porto d'armi per uso sportivo.

Nel corso di un controllo di routine alle armi detenute dall'uomo nella propria abitazione, i militari hanno trovato 352 colpi a palla, superiori al numero denunciato, una canna di fucile rigata calibro 7,65 priva di segni identificativi e non denunciata e una baionetta matricolata.

I carabinieri hanno quindi deciso di estendere le verifiche a un terreno in uso all'uomo dove è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa e caricatore con otto colpi, un fucile di provenienza sospetta e quattro granate, per una delle quali è stato necessario l'intervento del carabinieri del Nucleo artificieri di Catanzaro per procedere in sicurezza.

La posizione dell'uomo è ora al vaglio della Procura di Vibo Valentia diretta da Camillo Falvo mentre proseguono le indagini per accertare la provenienza del materiale e le circostanze del suo possesso.