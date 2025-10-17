ou
Lettera di minacce a sindaco di Jonadi

na lettera di minacce é stata recapitata al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta.
La missiva é stata trovata dal primo cittadino nel suo ufficio.
Signoretta ha denunciato l'episodio ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire le modalità con cui la lettera é arrivata nell'ufficio del sindaco ed identificare il responsabile delle minacce.
Il gruppo di maggioranza "Per Jonadi", in una nota, ha espresso "piena solidarietà e sostegno al sindaco Signoretta", e una "ferma condanna contro l'atto intimidatorio.
Chi lavora ogni giorno per il bene della comunità - si aggiunge nel comunicato - non si farà intimidire da simili episodi".

