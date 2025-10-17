Porto di Gioia Tauro, il Commissario: "Chiudere l'anno sopra 4 milioni di teu"

"Abbiamo chiuso il 2024 con 3,9 milioni di teus movimentati. Nei primi dieci mesi si quest'anno siamo già a 3,3 e quindi spero di avere la fortuna di chiudere il 2025 magari da presidente e abbattendo la barriera dei 4 milioni di teu".

Lo ha detto Paolo Piacenza, commissario straordinario (in attesa di essere nominato presidente), dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Meridionale e Ionio in occasione del convegno sugli scenari dei container nell'ambito della Genoa shipping week. Le previsioni sono di salire a 7 milioni di teus di traffico entro il 2029. Piacenza, che fino alla nomina a presidente resterà anche segretario generale dell'Adsp di Genova, Pra', Savona e Vado Ligure, ha spiegato che entro la fine dell'anno sarà avviato un intervento di dragaggio per garantire un fondale a -17/18 metri e che si stanno già efettuando lavori per il cold ironing che permetterà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica di terra e spegnere i motori in porto.