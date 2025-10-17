Volley Modica ricevuta al Comune da sindaco e assessori

Appuntamento istituzionale giovedì pomeriggio per l'Avimecc Modica, che è stata ricevuta a Palazzo San Domenico dall'Amministrazione Comunale. Lo staff dirigenziale e tecnico e il roster al completo, come ormai da tradizione è stato ricevuto a Palazzo di Città, prima dell'avvio della stagione agonistica che, per quanto riguarda la prima squadra che per il settimo anno consecutivo parteciperà al campionato di serie A3, partirà da Campobasso il prossimo 25 ottobre.

Presenti all'appuntamento con l'Amministrazione, anche i tecnici del settore giovanile, il responsabile di tutto il settore under e della seconda squadra che partecipa al campionato di serie C e i capitani di tutte le squadre giovanili biancoazzurre.

A fari gli onori di casa nella sala “Spadaro”, il sindaco Maria Monisteri che, insieme agli assessori Viola e Cannizzaro e al dirigente Caccamo hanno voluto incontrare la squadra che avrà l'onore e l'onere di essere l'unica squadra Siciliana a rappresentare in un campionato a livello nazionale come la serie A3, non solo la città della Contea, ma l'intera Isola.

L'occasione, inoltre, è stata utile per presentare il nuovo CDA dell'Avimecc Modica che ha come nuovo presidente Vanni Iacono, Taddeo Grillo che sarà il suo vice e Luca Leocata che è stato confermato Direttore Generale.