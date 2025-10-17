ou
Al Centro studi Rossitto di Ragusa si presenta il libro “Il mondo che sarà” di Luigi Fontana

Piergiorgio Gerratana (Pd) si dimette da consigliere comunale di Rosolini

PoliticaSiracusa

Dopo 17 anni di onorato servizio, Piergiorgio Gerratana, già segretario provinciale del Partito Democratico, lascia il consigio comunale di Rosolini. Non si trattarebe di un abbandono, ma di un normale avvicendamento fra i Dem locali. Gerratana ha ufficializzato le sue dimissioni da consigliere comunale ,con una pec, informando il presidente del consiglio comunale ed il segretaro generale. Secondo quanto si apprende al suo posto dovrebbe subentrare Davide Sali. Il primo dei non eletti è deceduto, mentre la seconda, rinuncerebbe al mandato.

