Al Centro studi Rossitto di Ragusa si presenta il libro “Il mondo che sarà” di Luigi Fontana

Venerdì 24 (alle ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), l’Associazione Mondo di Luci, in collaborazione con il Centro Studi Rossitto, nell’ambito del Concorso Internazionale di canto "Hybla Music Contest", organizza la presentazione del libro “Il mondo che sarà” di Luigi Fontana. Sarà presente l'Autore.

Luigi Fontana (classe 1963; cantautore, arrangiatore e scrittore) ha assecondato la sua passione costruendo la sua carriera musicale seguendo l’indelebile solco tracciato dal padre Jimmy Fontana. Dai primi anni come chitarrista e corista, fino a raggiungere una maturata esperienza come pianista e cantante solista, Luigi Fontana ha raggiunto uno stile raffinato. Nel 2024 racconta il suo percorso personale e artistico attraverso la pubblicazione del volume “Il Mondo Che Sarà”, opera che celebra la musica come elemento stimolante e trainante della sua vita. Nell'opera, Luigi Fontana offre uno spaccato della sua vita, in un racconto - intimo e riflessivo - che spazia dall’infanzia alle complesse dinamiche familiari, fino alle sfide dell’età adulta. Accanto alla figura centrale del padre, un uomo straordinario e fonte di tanta ispirazione, si snoda un’articolata narrazione gravida di aneddoti, emozioni e profonde riflessioni, sui sogni realizzati, su quelli abbandonati, su quelli ancora da vivere con intensità.