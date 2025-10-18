Autostrada Siracusa-Gela, il PD: scaduti progetto esecutivo e vincoli urbanistici

Il PD di Modica scende in campo sull'autostrada Siracusa-Gela che si ferma a Modica e il cui completamento è un miraggio. "Apprendo con viva attenzione e condivido nella sostanza la denuncia della CGIL di Ragusa riguardo l'infinita e ormai farsesca vicenda dell'autostrada Siracusa-Gela, afferma in una nota il dem Francesco. Ha ragione il segretario Roccuzzo: è inaccettabile che un'opera strategica per il sud-est siciliano sia ancora un miraggio, mentre le risorse per altre finalità sembrano non mancare mai. Tuttavia, nel leggere l'accorata nota sindacale, non posso fare a meno di sorridere con amarezza di fronte a un dettaglio non trascurabile, che rende la situazione ancora più grottesca. Si invoca la rapida cantierabilità di un progetto che, nei fatti, non esiste più. Il progetto esecutivo dell'autostrada, infatti, è da tempo decaduto, e con esso sono svaniti anche tutti i vincoli urbanistici e preordinati all'esproprio che per anni hanno bloccato intere aree del nostro territorio. Ci troviamo quindi a protestare per la mancata realizzazione di un'autostrada il cui progetto è, a tutti gli effetti, carta straccia. Questo la dice lunga sul livello di approssimazione e sulla scarsa attenzione che la politica, a tutti i livelli, ha riservato a quest'opera. Per anni si sono fatte promesse e annunci su un'infrastruttura che, un passo alla volta, perdeva i suoi presupposti giuridici e tecnici per poter essere realizzata".

Il PD di Modica annuncia una iniziativa pubblica, insieme al Segretario Regionale del Partito Democratico, l'onorevole Anthony Barbagallo, e all’onorevole Nello Dipasquale "per denunciare - conclude la nota - lo stato di abbandono in cui versa la noistra viabilità e, soprattutto, per fare chiarezza definitiva su chi ha causato la decadenza del progetto e chi, oggi, continua a illudere i cittadini con la promessa di un'autostrada fantasma".