Fuoco in un ufficio di Catania, evacuato intero stabile

Un intero palazzo di via Messina a Catania, nei pressi di piazza Galatea, è stato fatto sgombrare ieri sera dalla polizia per un incendio divampato, forse per un corto circuito, in un ufficio.

Agenti delle Volanti della Questura sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza le persone che erano nella struttura.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Dai controlli eseguiti non risultano danni per la stabilità del palazzo né feriti. Nella zona il traffico è stato fortemente rallentato.