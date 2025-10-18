ou
Basket, A2 femminile: la Passalacqua Ragusa ospita Bolzano con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica

Era ai domiciliari, lo sorprendono fuori: arrestato a Siracusa

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso dei predisposti controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno arrestato un 57enne per evasione. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, che dal mese di giugno era sottoposto agli arresti domiciliari, mercoledì pomeriggio, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione.

