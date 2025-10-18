Calcio, in Promozione "derby barocco" tra Noto e Frigintini

La quarta giornata del campionato di Promozione assegna al Frigintini Calcio la vicina trasferta al “Salvatore Consales” di Rosolini, dove domenica pomeriggio i rossoblu di Ciccio Di Rosa saranno ospiti del Noto Calcio di Danilo Gallo. L'undici modicano è reduce da tre sconfitte di fila e ancora alla ricerca del primo gol in campionato, ma, nonostante le difficoltà incontrate in un campionato dove molti dei ragazzi in rosa si affacciano per la prima volta, hanno fatto vedere delle qualità che prima o poi dovranno portare un cambiamento per quanto riguarda i risultati. Il Noto Calcio è una formazione di qualità, che domenica scorsa ha fatto “soffrire” parecchio la “corazzata” Akragas prima di arrendersi per 2 – 1 e domani, davanti al suo pubblico, cercherà di ottenere il massimo. Il derby barocco del “Consales” di domenica pomeriggio sarà arbitrato dal messinese Gabriele Flamingo con l'assistenza del collega di sezione Francesco Quattrotto e del siracusano Davide Iannì. Fischio d'inizio fissato per le15,30.