Riapre a Catania una 'drug room', identificate e denunciate 13 persone

Tredici persone, di età compresatra i 27 e i 60 anni, sono state trovate e identificate dalla polizia in una 'drug ruoom' allestita nel rione San Cristoforo di Catania per potere assumere sostanze stupefacenti, il più delle volte del crack.

L'edificio era stato sequestrato da personale delle Volanti della Questura nelle scorse settimane ei presenti sono stati denunciati per violazione dei sigilli.

Il nuovo controllo della polizia è scattato dopo la segnalazione che la struttura era di nuovo frequentata da tossicodipendenti. Tra gli occupanti, oltre ad alcune donne, sono stati identificati anche diversi stranieri e nei confronti di uno di loro, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato emesso dal Questore l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, con l'avvio dell'iter di espulsione.