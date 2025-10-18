ou
Attore protagonista bloccato a Parigi, rinviata a domani l’apertura della stagione di prosa al Teatro Garibaldi di Modica

Slitta di un giorno l’attesa apertura della nuova stagione di prosa 2025/2026 del Teatro Garibaldi di Modica. Lo spettacolo “Extra moenia” di Emma Dante, inizialmente previsto per questa sera, sabato 18 ottobre alle 21, non potrà andare in scena e slitta a domenica 19 ottobre alle ore 21,00. Il differimento è dovuto al fatto che l’attore principale non è potuto arrivare in tempo da Parigi a Modica a causa di problemi nei collegamenti aerei. La rappresentazione inaugurale è quindi rinviata a domani, domenica 19 ottobre, con due repliche: la prima già prevista, è confermata per le ore 18,30, e la seconda per le ore 21 in sostituzione dunque di quella programmata inizialmente per stasera. Per la nuova replica rimangono validi gli abbonamenti e i biglietti già acquistati.

