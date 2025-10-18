Fdi, Urso a Catania: "Manovra miracolosa, coniuga rigore e crescita"

Quella appena varata è "una manovra che giustamente" il ministro Giorgetti "ha definito miracolosa, perché ha saputo coniugare al meglio il rigore nei conti pubblici, la crescita e lo sviluppo sociale", di qui "il giudizio straordinario delle agenzie di rating che ci hanno premiato". Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine di "Patrioti in Comune", evento organizzato da Fratelli d'Italia a Catania. La legge di bilancio, ricorda, muove "oltre 19 miliardi in una situazione difficile, risorse destinate sostanzialmente alla salute, alla scuola, all'imprese, all'occupazione, alle famiglie". Per quando il Mimit Urso ha ricordato "gli 8 miliardi per le imprese, 4 miliardi per il nuovo piano Transizione 5.0 che è libero finalmente dai vincoli europei". Risorse che potranno essere "destinate a tutte le imprese anche a quelle energivore che ne hanno più bisogno, come lo strumento dell'iper-ammortamento che sarà di grande impulso". "Durante i nostri tre anni di buon governo, come nessun'altro ha saputo assicurare in Europa, l'Italia è diventata un modello anche come Paese più stabile, affidabile. Per questo i capitali stranieri si indirizzano finalmente" verso la nostra economia, ha concluso il ministro.