Controlli a Siracusa, gli trovano un coltello a serramanico: denunciato

Massima attenzione della Polizia di Stato per contrastare il degrado urbano e l’illegalità nella zona della Borgata. Nel corso dei controlli in piazza Santa Lucia, ieri mattina, agenti del Commissariato Ortigia hanno denunciato un uomo di 39 anni che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’uomo, a seguito degli ulteriori accertamenti, è risultato essere sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in un Comune della provincia e, per tale motivo, è stato denunciato anche per inosservanza alla misura limitativa della libertà personale cui è sottoposto. Sempre nella zona della Borgata, in via Vincenzo Statella, gli agenti delle Volanti, alle 23,30 circa, hanno sottoposto a controllo un minore infraquattordicenne che viaggiava a bordo di un ciclomotore che è risultato provento di furto in via Torino. Il minore è stato riaffidato alla madre, che è stata formalmente diffidata ad un maggiore controllo sulle abitudini del minore, e il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario.