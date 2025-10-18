Modica, non riapre la piscina comunale: consiglieri incalzano l'amministrazione

Perchè non riapre la piscina comunale di Modica di via Sacro Cuore? Se lo sono chiesto, in questi giorni, cittadini che frequentavano l'impianto e associazioni sportive che attendevano l'assegnazione della gestione. Se lo chiedono, ora, anche i consiglieri comunali Massimo Caruso (DC) e Paolo Nigro (Siamo Modica) che incalzano l'amministrazione comunale. Hanno, infatti, presentato un’interrogazione urgente al Sindaco, anche in qualità di Assessore allo Sport, per chiedere chiarezza e soluzioni immediate sulla mancata riapertura della Piscina Comunale di Modica, nonostante il completamento dei noti lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, finanziati con Agenda Urbana per un importo di 1.570.000 euro.

I Consiglieri denunciano un "stato di cose inaccettabile" che sta causando gravi disagi e danni economici a migliaia di famiglie, non solo modicane ma anche provenienti da città limitrofe delle province di Ragusa (come Scicli, Ispica, Pozzallo) e Siracusa (come Rosolini). Tali danni includono la perdita di abbonamenti e le maggiori spese per gli spostamenti verso altre strutture.

"È inaccettabile che, a fronte di un investimento così significativo, la struttura rimanga chiusa, affermano i Consiglieri Caruso e Nigro. Questa situazione non solo priva la comunità di un servizio essenziale per lo sport e la salute, ma mette a rischio anche il posto di lavoro di circa 20 addetti impiegati nelle attività sportive e comporta un potenziale rischio di ingenti danni agli impianti e alle attrezzature inattive."

Con l'interrogazione, i consiglieri chiedono che il Sindaco si presenti in Aula Consiliare per:

1. Relazionare sul disservizio creato.

2. Fornire dettagli sullo stato del finanziamento di Agenda Urbana.

3. Spiegare le ragioni per cui non è stato ancora possibile affidare la gestione della piscina.

4. Indicare quali iniziative concrete intende adottare l'Amministrazione per risolvere la problematica nel più breve tempo possibile e garantire la rapida riapertura della struttura.