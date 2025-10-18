ou
Occupava casa donna morta, algerino 'espulso' a Pachino

CronacaSiracusa

Agenti del Commissariato di Pachino hanno scoperto, all’interno della casa di una anziana donna deceduta da alcuni mesi, un algerino, di 46 anni, che portatosi un materasso all’interno della casa lo occupava abusivamente. L’uomo è stato identificato e condotto in un centro di permanenza per rimpatri siciliano in attesa di espulsione, poiché privo di permesso di soggiorno. Nel medesimo contesto operativo, due donne sono state denunciate per occupazione abusiva degli immobili nei quali sono stati effettuati dei controlli.

