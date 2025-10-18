Modica, scopertura ufficiale delle tele del Settecento a San Giovanni

"Sono tornate a casa" le quattro preziose tele del Settecento custodite nella Chiesa di San Giovanni a Modica Alta. Si tratta di opere raffiguranti San Francesco da Paola, Santa Maria Maddalena, il Transito di San Giuseppe e Santa Margherita da Cortona. Una storia iniziata nel 2002, quando la chiesa fu chiusa per restauri. Le tele, abbandonate al loro destino durante i lavori, subirono gravi danni e furono poi dimenticate in un magazzino. È stato il parroco Don Roberto Avola, insediatosi di recente, a riscoprirle nel 2022. Nonostante lo stato critico, decise di esporle, sensibilizzando la comunità e gli enti preposti. Nel 2024 arriva la svolta: l’Onorevole Ignazio Abbate riesce a ottenere i fondi necessari per il restauro. L’11 dicembre scorso, le tele partono per l’Umbria, destinate a una delle migliori aziende internazionali specializzate nel restauro di opere d’arte. Venerdì sera, la scopertura ufficiale alla presenza del soprintendente Antonino De Marco, dell'onorevole Abbate, della sindaca, Maria Monisteri, del vicario Don Stefano Modica, e dello storico Giuseppe Barone.