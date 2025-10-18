Scicli, consigliera di Forza Italia "sollecita" la Giunta Marino: gli Azzurri non gradiscono

La consigliera comunale di Scicli, Sabrina Micarelli, di Forza Italia, probabilmente aveva dimenticato di far parte di un gruppo che fa parte della maggioranza e che determinate iniziative vanno concordate con i colleghi dello stesso schieramento. In ogni caso, le critiche, più o meno velate, non dovrebbero essere troppo "cattive". Così le hanno giudicate Giuseppe Arrabito (capogruppo), Vincenzo Giannone (assessore) e Andrea Di Benedetto (vicepresidente del Consiglio comunale), che, in una nota, hanno ritenuto opportuno precisare la propria posizione in merito alle recenti iniziative di Sabrina Micarelli. La consigliera aveva presentato una mozione di indirizzo per sollecitare l’Amministrazione Marino all’aggiornamento del Piano Commerciale del Comune di Scicli.

"Le mozioni e l’interrogazione presentate dalla consigliera Micarelli - scrivono i tre Forzisti - rappresentano una scelta autonoma, che non esprime la posizione ufficiale del gruppo consiliare di Forza Italia, parte integrante della maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale. Come esponenti della maggioranza, riteniamo fondamentale che l’azione amministrativa si sviluppi in un quadro di coerenza, condivisione e responsabilità, nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi definiti congiuntamente dal gruppo e dall’Amministrazione. La nostra attività politica e istituzionale si fonda su un metodo di lavoro improntato al

confronto costruttivo, alla collaborazione leale e alla trasparenza nelle decisioni, elementi indispensabili per garantire la credibilità e l’efficacia dell’azione di governo della città. In tale contesto, ribadiamo con convinzione la nostra piena adesione al progetto amministrativo della maggioranza e la volontà di continuare a operare con impegno e senso di responsabilità per il bene della comunità e nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini". Niente fughe in avanti, insomma, da parte della consigliera Micarelli.