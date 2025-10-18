ou
ULTIME NOTIZIE

Zone franche montane, Cassisi presidente dell'Associazione

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Murale dedicato a Gratteri in una scuola del Reggino

Murale dedicato a Gratteri in una scuola del Reggino

Altro sud

Un murale dedicato al procuratore di Napoli Nicola Gratteri è stato realizzato sul muro esterno, accanto all'ingresso, della scuola elementare "Della Scala" a Cinquefrondi, paese nell'interno della piana di Gioia Tauro.
L'immagine, realizzata dal tagger calabrese Sero-583p, raffigura Gratteri avvolto nella toga e con sotto la scritta "La cultura rende liberi", e si trova in un punto di passaggio per le centinaia di bambini che frequentano la scuola e le loro famiglie.
Un messaggio rivolto ai più giovani e un invito a stimolare il senso di legalità contro la cultura mafiosa della 'ndrangheta.

Potrebbero Interessarti