Zone franche montane, Cassisi presidente dell'Associazione

Si scontra con la sua moto con un'auto, morto diciannovenne a Crotone

Un giovane di 19 anni, Giovanni Grande, é morto in un incidente stradale avvenuto in località "Passovecchio" di Crotone, lungo la statale 106 jonica.
Grande era alla guida di una moto che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata, all'altezza di un incrocio, con un'automobile.
Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato assistito sul posto dal personale del 118 e successivamente trasferito con l'elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero.
I rilievi sul luogo dell'incidente, per ricostruirne la dinamica, sono stati effettuati dagli agenti della sezione di Crotone della polizia stradale.

