Zone franche montane, Cassisi presidente dell'Associazione

Salvatore Cassisi, farmacista di Polizzi Generosa, è stato eletto presidente dell'associazione Zone franche montane Sicilia. Subentra a Vincenzo Lapunzina, dimessosi dopo aver guidato l'Associazione sin dalle prime fasi della proposta legislativa per lo sviluppo delle aree montane dell'Isola. Confermato Alberto Virga nel ruolo div icepresidente; Vincenzo Spinelli resterà tesoriere. Completano il direttivo: Antonio Polito, Carmelo Giunta, Stefano Marabeti a cui è stato assegnato il ruolo di segretario. Pino Cità, consulente fiscale di Petralia Soprana, è stato cooptato in sostituzione del consigliere dimissionario. Cassisi ha intenzione di coinvolgere i sindaci dei comuni madoniti, dove è nata l'idea di istituire le Zone franche nelle aree montane: "Ripartiremo proprio da loro per ragionare sulla portata e sull'importanza di approvare una norma vitale anche per il futuro delle Madonie".