ou
ULTIME NOTIZIE

Pallanuoto, grande prestazione dell'Ortigia in Liguria: gli aretusei fanno tremare il Savona

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Pallanuoto, grande prestazione dell'Ortigia in Liguria: gli aretusei fanno tremare il Savona

Pallanuoto, grande prestazione dell'Ortigia in Liguria: gli aretusei fanno tremare il Savona

SportSiracusa

C.C. ORTIGIA 1928 - RARI NANTES SAVONA 12-14 (5-2, 3-4, 1-5, 3-3)
C.C. Ortigia 1928: Ruggiero, G. Rossi 1, Gardijan, Baksa 2, Di Luciano (Cap) 2, Trimarchi 2, Tringali Capuano, Carnesecchi 3, Bordone, S. Rossi 1, Aranyi 1, Giribaldi, Valenza, Scordo, Marangolo. Allenatore: Stefano Piccardo
Rari Nantes Savona: Del Lungo, Rocchi, Damonte 2, Figlioli 4, Occhione, Ferrari, Gullotta 1, Bruni (Cap) 2, Condemi, Guidi, Leinweber 5, Cora, Giotta Lucifero, Bragantini. Allenatore: Alberto Angelini
Arbitri: Federico Braghini (Marino, RM) e Stefano Alfi (Napoli)
Superiorità numeriche: ORT: 4/18 + 3 rig. SAV: 3/15 + 3 rig.
Espulsioni definitive: Figlioli (S) per gioco scorretto, Carnesecchi (O) per limite di falli nel 3° tempo; Occhione (S), Cora (S), Condemi (S), Giribaldi (O) e Scordo (O) per limite di falli nel 4° tempo.
Una bella Ortigia fa tremare il Savona, giocando una grande gara, condotta per due tempi e mezzo e tenuta in bilico fino agli ultimi minuti, con gli ospiti che difendono il doppio vantaggio. Ottimo approccio della squadra di Piccardo, che ha sorpreso i liguri con una partenza sontuosa, costruita con un gioco difensivo attento e aggressivo, un uomo in meno di grande intensità (nei primi due parziali, infatti, Savona ha realizzato solo una superiorità su otto) e un Ruggiero capace di parare tutto, incluso un rigore a Leinweber.
Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo commenta così la prestazione della squadra: “Abbiamo incastrato bene il match sin dall’inizio, prendendo subito vantaggio, poi però, sulla lunga distanza, è veramente difficile portare il Savona fino al quarto tempo. Peraltro oggi ci mancavano due giocatori importanti come Radic e Torrisi. Abbiamo ceduto qualcosa nel terzo tempo, però devo dire che, suffragata dalla difesa, che ha lavorato bene, la squadra ha fornito una buonissima prestazione. Sono sconvolto, invece, nel vedere come è cambiato il gioco, nel vedere le difficoltà che hanno anche i direttori di gara. Ci sono tante interruzioni, tantissime espulsioni, anche per i giocatori non è facile adeguarsi, capire il metro. Faccio a loro i miei complimenti ”.
Nella foto, coach Stefano Piccardo (foto di Maria Angela Cinardo - Mfsport.net)

Potrebbero Interessarti