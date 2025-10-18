Pallanuoto, grande prestazione dell'Ortigia in Liguria: gli aretusei fanno tremare il Savona

C.C. ORTIGIA 1928 - RARI NANTES SAVONA 12-14 (5-2, 3-4, 1-5, 3-3)

C.C. Ortigia 1928: Ruggiero, G. Rossi 1, Gardijan, Baksa 2, Di Luciano (Cap) 2, Trimarchi 2, Tringali Capuano, Carnesecchi 3, Bordone, S. Rossi 1, Aranyi 1, Giribaldi, Valenza, Scordo, Marangolo. Allenatore: Stefano Piccardo

Rari Nantes Savona: Del Lungo, Rocchi, Damonte 2, Figlioli 4, Occhione, Ferrari, Gullotta 1, Bruni (Cap) 2, Condemi, Guidi, Leinweber 5, Cora, Giotta Lucifero, Bragantini. Allenatore: Alberto Angelini

Arbitri: Federico Braghini (Marino, RM) e Stefano Alfi (Napoli)

Superiorità numeriche: ORT: 4/18 + 3 rig. SAV: 3/15 + 3 rig.

Espulsioni definitive: Figlioli (S) per gioco scorretto, Carnesecchi (O) per limite di falli nel 3° tempo; Occhione (S), Cora (S), Condemi (S), Giribaldi (O) e Scordo (O) per limite di falli nel 4° tempo.

Una bella Ortigia fa tremare il Savona, giocando una grande gara, condotta per due tempi e mezzo e tenuta in bilico fino agli ultimi minuti, con gli ospiti che difendono il doppio vantaggio. Ottimo approccio della squadra di Piccardo, che ha sorpreso i liguri con una partenza sontuosa, costruita con un gioco difensivo attento e aggressivo, un uomo in meno di grande intensità (nei primi due parziali, infatti, Savona ha realizzato solo una superiorità su otto) e un Ruggiero capace di parare tutto, incluso un rigore a Leinweber.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo commenta così la prestazione della squadra: “Abbiamo incastrato bene il match sin dall’inizio, prendendo subito vantaggio, poi però, sulla lunga distanza, è veramente difficile portare il Savona fino al quarto tempo. Peraltro oggi ci mancavano due giocatori importanti come Radic e Torrisi. Abbiamo ceduto qualcosa nel terzo tempo, però devo dire che, suffragata dalla difesa, che ha lavorato bene, la squadra ha fornito una buonissima prestazione. Sono sconvolto, invece, nel vedere come è cambiato il gioco, nel vedere le difficoltà che hanno anche i direttori di gara. Ci sono tante interruzioni, tantissime espulsioni, anche per i giocatori non è facile adeguarsi, capire il metro. Faccio a loro i miei complimenti ”.

Nella foto, coach Stefano Piccardo (foto di Maria Angela Cinardo - Mfsport.net)