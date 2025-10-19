Revocata la libertà vigilata a imprenditore di Mazara

Ritenuta "cessata la pericolosità sociale", il tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato la misura della libertà vigilata a Matteo Tamburello, 62 anni, imprenditore di Mazara del Vallo, con alle spalle due processi per associazione mafiosa.

Condannato nel primo a 9 anni di carcere, è stato assolto nel secondo.

In entrambi i casi, il processo di primo grado si è tenuto davanti il tribunale di Marsala.

E proprio sulla base della condanna del 2009 (definitiva nel 2011), lo scorso 19 marzo il magistrato di sorveglianza di Bologna (Tamburello si è trasferito in Emilia-Romagna per motivi di lavoro) aveva prorogato la misura di sicurezza per altri due anni. Adesso, su richiesta dell'avvocato difensore Luigi Pipitone, del Foro di Marsala, la libertà vigilata è stata revocata.

Matteo Tamburello, figlio di Salvatore, defunto esponente di Cosa nostra a Mazara del Vallo, era stato accusato di aver ripreso a frequentare altri presunti mafiosi dopo essere uscito nel 2015 dal carcere, dove aveva scontato la condanna per associazione mafiosa. Incontri che per i pm della Dda sarebbero stati finalizzati a riprendere in mano le redini della "famiglia". E per questo era stato nuovamente arrestato l'11 dicembre 2018 nell'ambito dell'operazione "Eris". Per lui, in primo grado, il sostituto procuratore Pierangelo Padova aveva chiesto la condanna a 20 anni di carcere. In questo caso, però, l'imprenditore fu assolto.