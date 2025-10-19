Incidente stradale sulla A19, cinque feriti a Termini Imerese

Alle ore 3:10 di stanotte, una squadra dei Vigili del Fuoco di Palermo è intervenuta per incidente stradale avvenuto sull'autostrada A19 Palermo-Catania tra Termini Imerese e Trabia, in direzione Palermo. Le persone coinvolte sono state 10 di cui 5 ferite. Il personale dei Vigili del Fuoco ha soccorso i feriti e li ha affidati alle cure del 118 per il trasporto in ospedale, e ha messo in sicurezza le vetture. Il traffico autostradale risulta già ripristinato.