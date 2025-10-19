ou
Individuati e denunciati i 2 ladri del furto al tetro 'La Fenice' di Biancavilla

Grazie a un'intensa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Biancavilla, sono stati identificati e denunciati i due responsabili di un grave furto ai danni del teatro comunale "La Fenice" di via Verdi, recentemente ristrutturato e in attesa di collaudo. I fatti risalgono alla scorsa estate, quando ignoti, con più raid, si erano introdotti all'interno dell'edificio, asportando cavi elettrici, elementi metallici, infissi e parte delle strutture tecniche dell'impianto di riscaldamento e antincendio, per un valore stimato di oltre 100.000 euro. Le indagini, avviate immediatamente dopo la denuncia del Comune, e la profonda conoscenza del territorio hanno permesso ai militari dell'Arma di raccogliere informazioni preziose, individuando un'autovettura di grossa cilindrata che si sarebbe aggirata nei pressi del teatro proprio in quei giorni. L'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, infatti, condotta con meticolosità, ha consentito di individuare dettagli fondamentali per risalire ai responsabili e cristallizzare il coinvolgimento di quel veicolo nei fatti reato. Gli elementi raccolti, dunque, hanno permesso di ricostruire con precisione le fasi dell'azione criminosa e di individuare due uomini, di 48 e 26 anni, entrambi residenti a Biancavilla, ritenuti coinvolti nei furti.

