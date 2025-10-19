ou
Siracusa in coma irreversibile, azzurri ancora sconfitti sul campo di Caserta

Dispersa nell' alluvione a Favara, trovato il cadavere vicino a un torrente

CronacaAgrigento

È di Marianna Bello il cadavere trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento.
È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali al polso.
Il cadavere era stato ritrovato stamattina da un gruppo impegnato in una battuta di caccia. È stato necessario attendere l'ispezione cadaverica per avere la certezza che si trattasse della trentottenne scomparsa a Favara lo scorso 1 ottobre, inghiottita dalle acque del nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina. I familiari della donna sono sul posto. per lo straziante rito del riconoscimento.

