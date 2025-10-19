ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa in coma irreversibile, azzurri ancora sconfitti sul campo di Caserta

SportSiracusa

L'agonia del Siracusa sembra irreversibile. Gli azzurri di Marco Turati incassano l'ennesima sconfitta perdendo in casa della Casertana per 1 a 0 . Il gol p artita è arrivato nel secondo su calcio di rigore, realizzato da Bentivegna al 76'. Nel primo tempo un altro penalty era stato concesso ai padroni di casa, ma l'arbitro era tornato sui suoi passi dopo avere fatto ricorso al filmato.
Il clichè degli azzurri è sempre lo stesso , con la difesa che è un colabrodo. Gli ospiti reagiscono . Ci provano Molina e Valente ma con scarsa precisione.

