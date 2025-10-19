ou
Patrioti in Comune, Musumeci: "La sinistra vuole solo delegittimare Giorgia Meloni"

Incidente stradale a Zafferana Etnea, auto in una scarpata: un ferito

CronacaCatania

Incidente a Zafferana Etnea, nel Catanese.
Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del suo mezzo sbattendo contro un muro di cinta e finendo su una scarpata. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto, i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Non sono ancora note le sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

