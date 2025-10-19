ou
ULTIME NOTIZIE

Patrioti in Comune, Musumeci: "La sinistra vuole solo delegittimare Giorgia Meloni"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Inalano idrocarburi, a Lampedusa 2 migranti morti:14 in gravi condizioni

Inalano idrocarburi, a Lampedusa 2 migranti morti:14 in gravi condizioni

CronacaAgrigento

Quattordici migranti giunti a Lampedusa sono in gravi condizioni - per tre è stato necessario procedere all'intubazione -.
Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria che si aggiungeranno a quello già presenti a Lampedusa.
Sbarcati su molo Favarolo anche due cadaveri.
I 14 erano su un barcone che trasportava 85 persone, segnalato dall'elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e guardia costiera a 16 miglia dall'isola. A uccidere i due migranti sarebbe stata l'inalazione di idrocarburi nel sottocoperta dell'imbarcazione, alla deriva a 16 miglia da Lampedusa. Gli altri 14 stanno male per la stessa ragione. I migranti arrivati nell'isola sono originari di Pakistan, Eritrea e Somalia. Tra loro anche una donna e cinque minori.

Potrebbero Interessarti