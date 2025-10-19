Inalano idrocarburi, a Lampedusa 2 migranti morti:14 in gravi condizioni

Quattordici migranti giunti a Lampedusa sono in gravi condizioni - per tre è stato necessario procedere all'intubazione -.

Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria che si aggiungeranno a quello già presenti a Lampedusa.

Sbarcati su molo Favarolo anche due cadaveri.

I 14 erano su un barcone che trasportava 85 persone, segnalato dall'elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e guardia costiera a 16 miglia dall'isola. A uccidere i due migranti sarebbe stata l'inalazione di idrocarburi nel sottocoperta dell'imbarcazione, alla deriva a 16 miglia da Lampedusa. Gli altri 14 stanno male per la stessa ragione. I migranti arrivati nell'isola sono originari di Pakistan, Eritrea e Somalia. Tra loro anche una donna e cinque minori.