Grande equilibrio tra Palermo e Modena, giusto pareggio ( 1 - 1 ) al 'Barbera'

Si chiude in parità (1-1) il big match del "Barbera" tra Palermo e Modena. I rosanero vanno avanti nel primo tempo con Segre ma vengono raggiunti nella ripresa dalla squadra di Sottil (autogol di Bereszynski) che conserva così la vetta della classifica. Partita equilibrata con buon possesso palla da parte del Modena che ci prova con più insistenza. Al 12' rischia la retroguardia rosanero con un pericoloso tiro di Sersanti. Al 16' la risposta dei padroni di casa con cross di Palumbo e stacco di testa di Diakité che non trova la porta. Al 25' destro dell'ex Di Mariano da centro area parato da Joronen sotto la traversa. Al 32' Il Palermo la sblocca: Segre vince un rimpallo in area e supera Chichizola con un destro nell'angolino basso. Al 44' ancora Palermo insidioso con Augello, autore di un ottimo cross da sinistra per Brunori che conclude di poco a lato.

Nella ripresa ci prova di più il Modena: al 10' cross di Zamparo e colpo di testa di Gliozzi con palla indirizzata all'angolino, para Joronen. Al 29' Pyythia impegna severamente il portiere di casa con un tiro potente in area, che l'estremo difensore mette in angolo. Al 30' il pareggio dei canarini: colpo di testa di Adorni e palla colpita da Bereszynski che infila la propria porta sotto l'incrocio. La squadra di Pippo Inzaghi prova a reagire e al 35' tentativo di Ceccaroni con un tiro da fuori respinto in angolo da Chichizola. Un minuto dopo colpo di testa insidioso di Le Douaron su angolo di Palumbo.

"Il Modena non è primo per caso, continuiamo la striscia positiva, ci tenevamo a vincere, a essere in testa, ci proveremo alla prossima partita". Così l'allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, in conferenza stampa dopo il pareggio al Barbera contro il Modena. "Valuteremo come mai siamo mancati in quel quarto d'ora nel secondo tempo - continua - c'è anche la forza dell'avversario, in campo non andiamo da soli. Il gol che abbiamo preso non mi piace, sul cross dovevamo avere un po' più di attenzione in più. Chiaro che se giochi davanti a questa gente i pareggi sono digeriti male da me e dalla squadra perchè vorremmo sempre dedicare loro i tre punti. Comunque siamo sempre imbattuti".