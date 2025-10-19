Etna, soccorso escursionista tedesco in zona Grotta del Gelo

Un escursionista tedesco di 65 anni è stato soccorso in località Grotta del Gelo sull'Etna. L'intervento è stato effettuato dall'elicottero dei vigili del fuoco "Drago 146", insieme alla squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo. Dopo essersi accertati delle sue condizioni fisiche, l'uomo è stato imbarcato a bordo dell'elicottero tramite l'utilizzo del verricello.

Successivamente, è stato trasportato presso la piazzola elicottero di Randazzo e affidato alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale.