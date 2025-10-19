Rissa tra stranieri vicino al castello di Acate: un ferito

Una maxi rissa nei pressi del Castello di Acate, sabato sera, ha creato paura e apprensione ed ha richiesto l'intervento di Polizia e Carabinieri. Le forze dell'ordine, allertate da alcuni residenti, hanno disperso una quindicina di persone, tutte di origine straniera. Una persona sarebbe stata accoltellata ed ha dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. In corso indagini per identificare i partecipanti alla rissa.