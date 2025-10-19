Trapani discontinuo esce battuto dall'Under 23 dell'Atalanta. Risultati e classifica

Trapani discontinuo, esce sconfitto dal contronto eterno con l'Atlalanta U 23. Due a zero per i neroazzurri alla seconda vittoria consecutiva Per i padroni di casa a segno Manzoni e Levak nel primo tempo.

Ottimo inizio per l’Atalanta U23, che passa in vantaggio al 9’ con un gran destro da fuori area di Manzoni e raddoppia al 16’ con la girata di testa di Levak sul cross di Ghislandi. Gli ospiti reagiscono al 19’ con una pericolosa conclusione al volo di Ciotti, ma Vismara è bravissimo a respingere. Al 25’ azione personale di Misitano, che con forza entra in area e calcia sul primo palo: il pallone sfiora il legno ed esce di poco a lato. Ci prova anche Vavassori al 32’ con un mancino che costringe Galeotti a deviare in angolo. Nei minuti di recupero occasione per Ghislandi, che sul tocco di Vavassori a due passi dalla porta non riesce a trovare la deviazione vincente. Il primo tempo termina con l'espulsione diretta di Benedetti per un fallo su Steffanoni.

Nel secondo tempo i nerazzurri rallentano il ritmo di gioco, concedendo pochissimo agli avversari. Al 55' Mencaraglia ci prova da fuori con un destro potente che viene deviato in angolo. Al 70' Lonardo segna, ma il gol viene annullato per un tocco di mano.

SERIE C - GIRONE B - 10^ GIORNATA - 19/10

Altamura - Picerno

Atalanta U23 - Trapani 2-0

Benevento - Potenza 2-0

Casarano - Foggia 0-2

Casertana - Siracusa 1-0

Catania - Salernitana 2-0

Cerignola - Cavese

Crotone - Monopoli 0-1

Latina - Giugliano 0-1

Sorrento - Cosenza 2-2

CLASSIFICA: Benevento, Salernitana 22 punti; Catania 21; Casarano 18; Casertana, Crotone 17; Cosenza 16; Monopoli 15; Potenza 13;

Latina 12; Atalanta U23, Sorrento 11; Cerignola, Foggia 10;

Giugliano, Picerno 9; Altamura, Trapani 8; Cavese 5; Siracusa 3.Trapani 8 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 11^ GIORNATA - 26/10

Atalanta U23 - Picerno

Catania - Benevento

Cavese - Crotone

Cosenza - Potenza

Foggia - Altamura

Monopoli - Giugliano

Salernitana - Casertana

Siracusa - Casarano

Sorrento - Latina

Trapani - Cerignola