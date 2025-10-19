Il Catania non fa sconti alla Salernitana, capolista battuta con un gol per tempo

Il Catania supera la Salernitana per 2-0 al Massimino e si regala una vittoria pesante.. Una prova di forza, ma anche di maturità dell'undici di Toscano.Toscano, capace di gestire con lucidità uno scontro diretto contro un’avversaria di livello, mostrando pazienza nei momenti di equilibrio e cinismo quando si è trattato di colpire.

Il pubblico di casa spinge fin dai primi istanti e il Catania prova subito a imporre il proprio ritmo. Dopo appena cinque minuti i rossazzurri si fanno vedere in avanti con una buona combinazione tra Lunetta e Forte, ma la conclusione dell’attaccante viene murata in area da Coppolaro. La squadra di Toscano continua a premere e al 16′ costruisce un’altra occasione con Forte, bravo a liberarsi in area ma costretto a calciare da posizione defilata: il pallone si spegne sull’esterno della rete. Un minuto più tardi è Cicerelli a cercare fortuna da fuori, dopo aver recuperato un pallone perso dai granata, ma la mira è imprecisa e la sfera termina alta sopra la traversa. La Salernitana fatica a trovare spazi nella prima parte di gara, ma al 22′ si affaccia per la prima volta dalle parti di Dini con una punizione di Anastasio deviata da Inglese, che però si perde oltre la traversa. Gli ospiti prendono coraggio e poco dopo Tascone tenta la conclusione dal limite, senza però inquadrare lo specchio. La squadra di Raffaele cresce col passare dei minuti e al 32′ costruisce la sua occasione più nitida: Inglese serve in profondità Ferraris, che calcia di prima intenzione, ma Dini si distende e blocca a terra. Quando la partita sembra equilibrata, arriva il colpo che cambia l'inerzia. Al 38′ Cicerelli si incarica della battuta di una punizione da circa trenta metri: traiettoria perfetta, pallone che si infila all’incrocio dei pali e Massimino che esplode di gioia.

La ripresa si apre con il Catania subito propositivo ed al 55′ arriva il raddoppio. Sul rinvio lungo di Dini, la difesa granata - segnatamente Golemic - si fa sorprendere dopo la spizzata di Lunetta e Forte è rapidissimo a controllare e battere il portiere avversario con un destro preciso. Catania secondo in classifica a un punto da Salernitana e Benevento.