Calcio di Eccellenza, il Modica domina con la Nebros nel primo tempo ma rischia troppo nella ripresa (2 a 1)

Il Modica incassa tre punti fondamentali a spese della Nebros che, nel secondo tempo, mette alle corde i padroni di casa costretti ad una difesa ad oltranza che poco si addice ad una squadra di prima fascia. Nella prova del Modica ha inciso l'assenza di un uomo come Maimone, infortunato. Il tecnico modicano, Filippo Raciti, si trova a fare di necessità virtù con soluzioni alternative: il gioco ne risente, complice la prova gagliarda della Nebros che, nel secondo tempo, conquista il centrocampo costringendo la difesa locale agli straordinari. Gli ospiti sono riusciti ad accorciare le distanze e, nell'ultima mezzora, hanno fatto correre più di un brivido nelle schiene dei difensori rossoblù che hanno accolto come una liberazione i triplice fischio dell'arbitro ennese La Paglia, che ha peccato di eccessivo protagonismo, ammonendo solo giocatori locali. Per Raciti si prospetta una settimana di intenso lavoro in vista dell'impegno esterno di domenica a Niscemi. Il materiale umano c'è e bisogna evitare i rischi corsi con la Nebros: dopo aver chiuso il primo tempo per 2 a 0, non si è riusciti a controllare la gara, se si eccettuano un paio di occasioni che avrebbero messo la parola fine al match prima del gol della Nebros. Alla fine della partita, in prospettiva del trasloco nel ristrutturato stadio di contrada Caitina, omaggio dei tifosi al mitico massaggiatore Pietro Scollo (a cui è intitolato il nuovo stadio) che ha segnato per oltre 70 anni la storia del "Vincenzo Barone".

MODICA 2

NEBROS 1

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa (83’ Mosseri), Asero (75’ Incatasciato), Savasta (77’ Torres), Nicolò Brugaletta (62’ Mallia), Simone Brugaletta, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno (66’ Belluso). Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Belluso, Mallia, Misseri, Mollica, Torregrossa, Torres. Allenatore: Filippo Raciti.

Nebros: Sendin, Saccà, Conti (52’ Bruno), De Nadal, Di Maggio, Bontempo, Pontini, Scolaro (83’ Panzarella), Ferre, Lo Giudice, Scaffidi (52’ Parisi). Panchina: Vito, Minciullo, Panzarella, Bruno, Traviglia, Spinella, Parisi, Miragliotta, Dovico. Allenatore: Samuele Cacciolo.

Arbitro: La Paglia di Enna

Marcatori: 26’ Bonanno (M), 36’ Savasta (M), 57’ Ferre (N)

Ammoniti: Sessa, Brugaletta N. (M)