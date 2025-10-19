Moceri - Corneliani vincono la Targa Florio classica su Lancia Aprilia del 1937

Giovanni Moceri e Corrado Corneliani, sulla Lancia Aprilia del 1937 del Classic Team, sono i vincitori della Targa Florio Classica, appuntamento finale del Campionato italiano grandi eventi. La gara si è disputata rendendo omaggio al giovane Paolo Taormina, ucciso pochi giorni fa nel capoluogo siciliano. Tutti gli equipaggi hanno affisso alle loro vetture un adesivo riportante il messaggio "Ciao Paolo". Alla gara hanno preso parte circa 230 equipaggi provenienti dai 5 continenti e da 27 Paesi. "Grande soddisfazione - ha detto Moceri - per aver portato a compimento questa vittoria su un percorso articolato, reso piùi nsidioso dalla pioggia caduta a tratti sul percorso. E' una grande festa aver vinto la mia gara di casa, una festa che condivido con Corrado Corneliani". Secondi Angelo Accardo e Caterina Vagliani su Fiat 508 C della Franciacorta Motori. Terzi Francesco Giuseppe Di Pietra, padre e figlio, su Fiat 508 C della Franciacorta Motori che sisono laureati campioni italiani Grandi eventi per la quarta volta, il secondo anno consecutivo.