ou
ULTIME NOTIZIE

Autostrada A19, da giovedì chiuso per 8 ore lo svincolo in uscita di Villabate

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Humanitas per le Eolie, 100 visite gratuite in due giorni nell'arcipelago

Humanitas per le Eolie, 100 visite gratuite in due giorni nell'arcipelago

CronacaMessina

Oltre cento visite in due giornate: è il bilancio dell'iniziativa "Humanitas per le Isole Eolie" promossa da Humanitas istituto clinico catanese e Cot istituto clinico polispecialistico.
Nell'ambulatorio polispecialistico eoliano Cot di Lipari, si sono svolte visite senologiche e urologiche gratuite, dedicate alle donne e agli uomini nati o residenti nelle sette isole dell'arcipelago.
"Un'attività come quella di Humanitas che offre i suoi servizi alla popolazione delle Isole Eolie è importantissima - spiega Marco Ferlazzo, presidente di Cot- le attività di screening sono basilari per le politiche sanitarie delle regioni, quindi incentivarle e coltivarle significa fare un grande lavoro per la sanità della nostra Regione".
"Siamo molto soddisfatti del risultato di questa iniziativa - afferma Corrado Malandrino, direttore generale di Cot - è stato importante poter avvicinare le competenze dei nostri centri alla popolazione dell'isola.
Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff di Humanitas e Cot e ai medici: le senologhe Debora Fichera e Maria Gloria Marino, la radiologa Francesca Panarello, gli urologi Angelo Navarra e Giorgio Lo Giudice, e il fisioterapista Michele Farchica.".
Per il vice sindaco di Lipari, Saverio Merlino, "un'iniziativa come questa è un momento importante per le isole e per l'arcipelago". "C'è bisogno di sanità - aggiunge - e questi due giorni offerti da Humanitas rappresentano un'occasione fondamentale per avvicinare i cittadini alla prevenzione, soprattutto in territori dove i servizi sono più limitati. La salute pubblica è un bene prezioso e va assolutamente tutelato" "Il successo dell'iniziativa - sottolinea Giuseppe Sciacca, amministratore delegato di Humanitas istituto clinico catanese e Cot - conferma la validità del percorso condiviso, nato per offrire cure e competenze specialistiche anche in contesti più piccoli. Medici e staff hanno lavorato con grande spirito di squadra per rispondere alle numerose richieste arrivate, con un'adesione ben oltre le aspettative".

Potrebbero Interessarti