Autostrada A19, da giovedì chiuso per 8 ore lo svincolo in uscita di Villabate

Incidente sul lavoro in una vetreria di San Giovanni La Punta: un morto e un ferito

CronacaCatania

Un 58enne morto e un 34enne ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese.
Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e personale dell'ispettorato del Lavoro.
Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico etneo con un elicottero del 118.
La vittima sarebbe rimasta schiacciata da due pesanti lastre di vetro cadute mentre stavano per essere caricate su un camion. Il 58enne era originario di un paese dell'Africa centrale. Il collega ferito è stato trasferito con elisoccorso al Policlinico di Catania e le sue condizioninon sarebbero gravi. La Procura di Catania, con il pool coordinato dall'aggiunto Agata Santonocito, ha apertoun'inchiesta.

