Vittoria, si presenta sabato 25 il libro di Stefano Pepi "Il morso della lupa"

Per la sua nuova ricerca storia sul regime fascista e gli avvenimenti della seconda guerra mondiale in provincia di Ragusa, Stefano Pepi ha puntato i riflettori sulla città di Vittoria. Dopo avere ricostruito le vicende acatesi su Biscari fascista basandosi principalmente sulle fonte orali, questa volta con il conforto di una notevole mole documentale, ne Il morso della lupa, ripete la stessa operazione.

Il saggio storico, sottotitolato Aquile, serpenti e veleni nella Vittoria fascista, sarà presentato sabato 25 ottobre, alle 18, nella Sala delle capriate, alla presenza del sindaco Francesco Aiello e del senatore Salvo Sallemi. Sono previsti gli interventi di Andrea Sessa e Giancarlo Francione e al termine dell’autore. Introdurrà modererà l’evento il professore Emanuele Ferrera.

La prefazione del Morso della lupa è del professore Antonio Cammarana, recentemente scomparso, che avviò con Pepi un proficuo e prezioso sodalizio culturale, interrotto soltanto dalla sua morte.