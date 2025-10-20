Messaggi con minacce alla ex moglie: un 36enne arrestato ad Adrano

La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento con il quale il gip di Catania ha disposto l'aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 36enne di Adrano, indagato per molteplici episodi di maltrattamento nei riguardi dell'ex moglie. Stanca delle violenze, lo scorso maggio, la vittima aveva chiesto aiuto ai poliziotti, raccontando che in un'occasione, per paura, sarebbe stata costretta a barricarsi in casa insieme ai quattro figli, dopo aver comunicato al marito di volere il divorzio. L'uomo avrebbe cercato di introdursi in casa, avrebbe sradicato le videocamere di sorveglianza e, non riuscendo a entrare nell'appartamento, avrebbe minacciato di tornare in un'altra occasione per fare male alla donna. Per proteggere sé stessa e i suoi figli, la vittima ha raccontato tutto agli agenti, formalizzando la denuncia. I poliziotti hanno ricostruito così anche precedenti episodi non denunciati e, a fronte del quadro probatorio raccolto e delle ulteriori azioni minacciose aggravate dall'abituale stato di ebbrezza, hanno notificato all'uomo l'ammonimento del questore e successivamente lo hanno posto ai domiciliari con braccialetto elettronico, come disposto dal gip. Il 36enne, però, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione e avrebbe più volte violato il divieto di comunicare con l'ex moglie, inviandole messaggi minacciosi. "Dopo l'invio dei messaggi - spiegano gli investigatori -, l'uomo si sarebbe premurato di verificare l'avvenuta visualizzazione da parte dell'ex moglie, in modo da procedere, di volta in volta, a eliminarli dalla chat, probabilmente nella convinzione di non lasciare tracce nella corrispondenza tra i due e, in questo modo, di non far emergere le violazioni del divieto di comunicare con la donna". I poliziotti del commissariato di Adrano hanno compiuto tutti i necessari riscontri e, alla luce di quanto ricostruito, hanno chiesto l'aggravamento della misura cautelare. Il gip ha disposto la revoca dei domiciliari e la custodia cautelare in carcere.z∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑