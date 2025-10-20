Intossicazione da funghi, controlli dell'Asp di Palermo sulla commestibilità
Con l'arrivo della stagione autunnale, l'Asp di Palermo rinnova attraverso l'Ispettorato Micologico l'impegno nel controllo dei funghi spontanei per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire casi di intossicazione. Il servizio è attivo nella sede centrale del Laboratorio di Sanità Pubblica di via Carmelo Onorato 6 a Palermo e nella sede decentrata dell'Ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana. I micologi dell'Asp identificano gratuitamente le specie raccolte e ne verificano la commestibilità, ma solo per uso personale dei cittadini muniti di patentino. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il sabato dalle 9 alle 11 a Palermo, e lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13.30 a Petralia Sottana. In caso di sospetta intossicazione, l'Asp assicura supporto tecnico 24 ore su 24 agli ospedali della provincia, anche in pronta reperibilità notturna e festiva, con la collaborazione dei Centri Antiveleno nazionali. L'Asp di Palermo ricorda che le intossicazioni da funghi possono manifestarsi anche molte ore dopo l'ingestione e interessare organi vitali come fegato e reni. Tra i sintomi più frequenti: nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, sudorazione, disorientamento e sonnolenza. In presenza di questi disturbi dopo aver consumato funghi, è indispensabile recarsi subito al Pronto Soccorso, portando con sé gli avanzi del pasto o i funghi rimasti.