'Caso Isab di Priolo', interrogazione parlamentare del senatore Nicita (Pd)

PoliticaSiracusa

Il senatore del Pd Antonio Nicitaha presentato un'interrogazione urgente ai ministri di Imprese e Made in Italy, Ambiente e sicurezza energetica, Difesa e Lavoro sulla situazione della raffineria Isab di Priolo Gargallo(Siracusa). Il sito, che rappresenta circa il 20% della capacità di raffinazione nazionale e occupa oltre 1.000 lavoratori diretti, è stato ceduto nel 2023 da Litasco/Lukoil alla Goi Energy, con autorizzazione condizionata del governo per la normativa "golden power". Un contenzioso con Litasco ha portatomil tribunale di Milano a riconoscere un credito di circa 150milioni di euro a carico di Goi Energy, con l'avvio di iniziative esecutive sulle quote Isab. L'interrogazione sollecita verifiche da parte dellamPresidenza del consiglio (unità Golden power) e dei ministerisulla solidità patrimoniale di Goi Energy e sull'attuazione degli impegni previsti: "La raffineria di Priolo non è solo un impianto industriale - dice Nicita - ma un presidio strategico per la sicurezza energetica e per l'economia siciliana. Dopo le vicende societarie e giudiziarie, il governo deve chiarire se sono rispettate le prescrizioni imposte con il Dpcm del 13aprile 2023 e garantire stabilità operativa, ambientale e occupazionale". Nicita evidenzia anche la necessità di un coordinamento con Eni e Versalis sui piani di riconversione nel polo industriale di Priolo-Augusta-Melilli. Infine, l'interrogazione propone al governo di valutare l'acquisizione del controllo pubblico dell'impianto, con una quota del 51%, in ragione del fatto che Isab, già asset strategico, è una infrastruttura critica eleggibile nei piani finanziari di resilienza energetica per la Difesa che includono la protezione da minacce o interruzioni che potrebbero colpire la fornitura nazionale di energia, vista la crescente interconnessione tra sicurezza industriale e sicurezza nazionale e l'incremento della spesa pluriennale della Difesa in rapporto al Pil assunta dal governo italiano.

