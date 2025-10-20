Autostrada A19, da giovedì chiuso per 8 ore lo svincolo in uscita di Villabate
"Dalle ore 22:00 di giovedì 23 ottobre e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, lungo la A19 Dir verrà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Villabate sulla carreggiata in direzione Catania. Gli utenti che percorrono l'autostrada attraverso la carreggiata in direzione Catania potranno raggiungere la località di Villabate proseguendo fino allo svincolo di Bagheria (km 6,200) e immettendosi nella carreggiata in direzione Palermo fino al raggiungimento dello svincolo di Villabate". Lo rende noto Anas, sottolineando in una nota che "la chiusura si rende necessaria per effettuare, in sicurezza, la sostituzione dell'attenuatore d'urto situato allo svincolo di Villabate. Le lavorazioni verranno eseguite in orario notturno per non arrecare disagi all'utenza in transito. Il percorso alternativo stabilito non inciderà in maniera sostanziale sui tempi di percorrenza del tratto". "Prosegue l'impegno di Anas finalizzato ad elevare i livelli di sicurezza dell'autostrada A19 "Palermo-Catania", conclude la nota.